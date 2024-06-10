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- 【BTO】Technics SL1200用脚パーツ4個
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商品詳細
※-受注後の作成の為、発送まで少しお時間いただくことがございます。TechnicsSL-1200の脚が無いので作って欲しいという依頼があったので作成いたしました。TPUというゴムライクの素材で作ることで、オリジナルに近い弾力性があります。こちらの商品は3Dプリント出力品です。積層の線やバリなど個体により出たりしますのであらかじめご了承ください。【選べるカラー】指定がない場合は黒を発送いたします。_______________________________ご注文前か後にコメント欄で、下記を指定してください。カラー:選択可能な色：黒、赤、茶色、クリア_______________________________素材:TPU積層ピッチ:0.3mmノズル径:0.4mm尚、全てオリジナルのデザインデータです。個数等もご相談ください。#faderlab#Technics#SL1200
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Technics SL-1200 Legs Parts×4個
Technics SL-1200 Legs Parts×4個 | Fader Lab
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Technics sl 1200/ 1210ターンテーブルトーンアームオーディオrca pcb ...
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Technics SL-1200 Legs Parts×4個
Technics SL-1200 Legs Parts×4個 | Fader Lab
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