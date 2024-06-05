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- YAMAHA PAC821DX ヤマハ パシフィカ821 500台限定
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商品詳細
YAMAHAパシフィカ 500本限定生産で、今では中々出回っていない、とても貴重なパシフィカシリーズです。ボディー等に傷、凹み、汚れはあります。20年前の代物なのですが、色あせてないです。なんせディマジオのピックアップ搭載してあるので、ジャズ系からハードロックまで幅広いジャンルに対応出来る、オールマイティなサウンドを奏でてくれます。弦高、低めにしているので中々弾きやすいです。フレッドは6.7割ですがまだまだいけます。トーン側のノブ緩んでます。通常は、問題ありませんが、弾いてる時に回したらガリがあります。締めれば問題ないと思いますが、そのままの状態にしときます。ソフトケースつけます。状態は決して良いとは言えませんが、ご理解のある方、そして、お探しの方に是非如何でしょうか？コメント、くだらない話、大歓迎です。よろしくお願いします。#ぼっち・ざ・ろっく#パシフィカ#pacifica#後藤ひとり#ぼざろ#ぼっちざろっくシリーズ···PACIFICA#フェンダー#スクワイヤー#テレキャスター#エイジド加工#レリック仕様#エレキギター#ギター#楽器#SALE#お値下げ品タイプ···ストラトキャスタータイプカラー···オレンジシリーズ···PACIFICA
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