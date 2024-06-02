Fender Japan st-72　stratocaster

FenderJapanst-72ブリッジをGOTOHトレモロユニットGE101TSに交換ブリッジサドルと裏スプリングをRAWVINTAGEの物に交換してます使用していたので打痕や塗装剥がれ塗装ヒビ割れなどあります動作確認済み写真と説明御理解の上で購入宜しくお願いします品物到着して当日に評価してくれる方取引メッセージがしっかりできる方【値下げ無言取引メッセージ御断り】宜しくお願いしますなお、トラブル防止のため、商品購入後のキャンセル、返品等は受付致しかねますので、ご了承ください#ストラトキャスター#ラージヘッド#イングヴェイ



Fender ST-72 Stratocaster Reissue MIJ | Reverb



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