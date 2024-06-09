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リバーブ　warlus audio. R1
商品番号 U55970540563
商品名

リバーブ　warlus audio. R1
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 15,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WalrusAudioのリバーブ、R1です。先日まで使用していました。このサイズでMIDIコントロールが可能な、高機能のリバーブです。6種類のリバーブをかなり細かく設定できます。中古品ですのでNCNRでお願いします。以下サイトよりR1は、Spring、Hall、Plate、BFR、RFRCT(Refract)、Airの6種類のカスタマイズされたスタジオクラスのプログラムを備えた、パワフルで汎用性の高い多機能リバーブ。控えめなルームリバーブから空間を埋め尽くす実験的、幻想的なリバーブまで広範囲なサウンドで、あなたに新しい曲やフレーズを創造するための大きなインスピレーションを与えてくれるだろう。SIZE：7.3(W)×6.3(H)×12.5(D)cmWEIGHT：360gエフェクトタイプ···ディレイ・エコーエフェクトタイプ···リバーブ種類···エレキギター用エフェクト数···～70未満
http://narcologia.ru/goods/kindness177805.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation655824.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement695799.html

リバーブ　warlus audio. R1
WALRUS AUDIO ウォルラスオーディオ MAKO Series

リバーブ　warlus audio. R1
MAKO Series: R1 High-Fidelity Stereo Reverb | WALRUS AUDIO

リバーブ　warlus audio. R1
Walrus Audio R1 reverb pedal | tradexautomotive.com

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Walrus Audio R1 reverb pedal | tradexautomotive.com

リバーブ　warlus audio. R1
Walrus Audio R1 reverb pedal | tradexautomotive.com

リバーブ　warlus audio. R1
R1 High Fidelity Stereo Reverb 【WAL-MAKO/R1】

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R1 High Fidelity Stereo Reverb 【WAL-MAKO/R1】

リバーブ　warlus audio. R1
R1 High Fidelity Stereo Reverb 【WAL-MAKO/R1】

リバーブ　warlus audio. R1
Walrus Audio R1 reverb pedal | tradexautomotive.com

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WALRUS AUDIO R1 High-Fidelity Stereo Reverb ギターエフェクター ...

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WALRUS AUDIO ウォルラスオーディオ MAKO Series

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R1 MAKO Series High-Fidelity Stereo Reverb | クロサワ楽器店 日本 ...

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WALRUS AUDIO ウォルラスオーディオ MAKO Series

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MAKO Series: R1 High-Fidelity Stereo Reverb | WALRUS AUDIO

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