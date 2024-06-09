リバーブ　warlus audio. R1

WalrusAudioのリバーブ、R1です。先日まで使用していました。このサイズでMIDIコントロールが可能な、高機能のリバーブです。6種類のリバーブをかなり細かく設定できます。中古品ですのでNCNRでお願いします。以下サイトよりR1は、Spring、Hall、Plate、BFR、RFRCT(Refract)、Airの6種類のカスタマイズされたスタジオクラスのプログラムを備えた、パワフルで汎用性の高い多機能リバーブ。控えめなルームリバーブから空間を埋め尽くす実験的、幻想的なリバーブまで広範囲なサウンドで、あなたに新しい曲やフレーズを創造するための大きなインスピレーションを与えてくれるだろう。SIZE：7.3(W)×6.3(H)×12.5(D)cmWEIGHT：360gエフェクトタイプ···ディレイ・エコーエフェクトタイプ···リバーブ種類···エレキギター用エフェクト数···～70未満



WALRUS AUDIO ウォルラスオーディオ MAKO Series



MAKO Series: R1 High-Fidelity Stereo Reverb | WALRUS AUDIO



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R1 High Fidelity Stereo Reverb 【WAL-MAKO/R1】



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