YAMAHA PSR-E360B 61鍵盤 電子キーボード

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商品詳細
2022年に購入し、1年半ほど、週4程度の頻度で使用していました。新しく電子ピアノを買い替えることになったため、出品いたします。2021年製。それなりの頻度で使用していたため、細かい傷や汚れが見られますが、全体的には綺麗な状態だと思います。発音も問題ありません。付属品:・ACアダプタ・PSR-E360取扱説明書・ソングブック・譜面台購入時の外箱は処分してしまったので、別箱で発送いたします。中古品とご理解いただいた上でご検討ください。#ヤマハ#PSR-E360B
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