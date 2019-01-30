B'z 30周年HINOTORIツアー会場限定プレート・チャーム・リストバンド

人気グループ···B'zグッズ種類···その他B'z30周年を記念して開催されたPleasure2018-HINOTORI-ツアーの会場限定プレート・チャーム・リストバンドの計9点です。プレート・チャーム・リストバンドに関してこのツアーで人気の高かった9月1日・9月21日・9月22日の日付けの品です。状態に関して全て新品です。宜しくお願いします！【※こちらはまとめて売りたいためバラ売りのコメントは無しでお願いします。あと、値下げも自分の判断で行いたいので値下げのコメントも無しでお願いします。】



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