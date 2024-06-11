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- 【源右衛門】古伊万里の伝統 日本の銘窯 舘林源右衛門作 祥瑞手梅鳥図 花形大皿。
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商品詳細
【日本伝統工芸】古伊万里の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯 舘林源右衛門作の花形大皿になります。この大皿は源右衛門特有の染濃で描かれた祥瑞手梅鳥図の大皿です。細かい図柄はすべて手描きになります。【皿の寸法】直径３１.０㎝、高さ６.２㎝。【共箱】桐箱、皿立付。【窯元定価】￥３８５,０００.－【送料】送料込みです。種類…大皿素材…陶磁器焼き物ブランド…源右衛門 有田焼
http://narcologia.ru/goods/reboot595536.html
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