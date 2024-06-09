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- ウミガメ、ブリタニア、黄金比、紋章銀貨四枚セット
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商品詳細
分類...銀貨ウミガメ銀貨 １オンスブリタニア銀貨 １オンス オーストラリアクイーンズランド州の紋章銀貨 １オンスニウエ大傑作-黄金比銀貨 １オンス大手国内代理店より購入しました、真贋の保証を受けております。コインは保護ケースに入っており、購入したままの状態で開けずに銀製品保管袋(シルセーブ)に入れています。コインケース、シルセーブに入れて発送いたします。品位：99.99純銀重量：124.4g 状態：未使用31.1g純銀silverシルバー銀地金エリザベス女王ヨーロッパ海外コインお守りコレクション種類...その他主な素材...銀
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