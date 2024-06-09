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ウミガメ、ブリタニア、黄金比、紋章銀貨四枚セット
商品番号 S11755294260
商品名

ウミガメ、ブリタニア、黄金比、紋章銀貨四枚セット
ブランド名 Svital
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

分類...銀貨ウミガメ銀貨　　　　　　　１オンスブリタニア銀貨　　　　　　１オンス　オーストラリアクイーンズランド州の紋章銀貨　　　　　　　　　　　１オンスニウエ大傑作-黄金比銀貨　１オンス大手国内代理店より購入しました、真贋の保証を受けております。コインは保護ケースに入っており、購入したままの状態で開けずに銀製品保管袋(シルセーブ)に入れています。コインケース、シルセーブに入れて発送いたします。品位：99.99純銀重量：124.4g　状態：未使用31.1g純銀silverシルバー銀地金エリザベス女王ヨーロッパ海外コインお守りコレクション種類...その他主な素材...銀
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