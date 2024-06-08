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商品詳細
玉川堂の茶壺です。高さ約１４センチです幅約１０センチです。多少の誤差はお許し下さい。比較的綺麗です。凹みも御座いません。経年劣化によりシミみたいなものもございます。あくまでも中古品ですのでご理解の程よろしくお願い致します。
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