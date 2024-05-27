公式　EXO ペンライト　付属品全部付

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商品詳細
新品公式EXOペンライトver.3点灯確認済み。コンサートで数回使用しました。トレカはベクヒョンです。輸入品の為外箱に多少の傷や凹みがある場合がございます。素人保管、初期傷等気になさらない方はよろしくお願いします。即購入可#EXO#スホ#ベッキョン#ベクヒョン#チャニョル#ギョンス#D.O.#カイ#セフン#シウミン#レイ#チェン#EXOゆうゆうメルカリ便ゆうパック配送。グッズ種類···ペンライト
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