茶道具 輪島塗 盆4点セット +給仕盆3点付き

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商品詳細
茶道具、輪島塗などのお盆7点になります。旧家の蔵を整理している際に出てきた物です。ひび割れや欠け、使用感のない美品です。給仕盆3点以外は化粧箱付きで発送致します。その他、不要な茶道具を出品していますのでぜひ出品者欄よりご覧ください。#茶道#骨董品#お点前セット#稽古道具
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