メガステ。 BluRay パンフレットセット

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【Blu-ray】【メガステ】2.5次元ダンスライブツキウタ。ステージGirl’sSideMEGASTA.FIRSTDREAM-あなたとみるはじめてのゆめ-女神候補生 ツキウタ。ツキステ。数回視聴したあと、暗所にて保管していました。パンフレット共に特に目立った傷や汚れはありません。価格:16,280円(税込)≪収録内容≫2.5次元ダンスライブ「ツキウタ。」ステージGirl’sSideMEGASTA.『FIRSTDREAM-あなたとみるはじめてのゆめ-』◆本編◆スペシャルDISC（メイキング＆特典映像）◆スペシャルブックレット≪出演者≫【Fluna】花園雪：橘里依如月愛：茉依兎川千桜：歌倉千登星結城若葉：美紅桃崎ひな：桃果聖クリス：大西菜友【Seleas】照瀬結乃：齋藤千尋姫川瑞希：佐倉花怜元宮祭莉：新川眞白朝霧あかね：わたなべかすみ伊地崎麗奈：秋場悠里天童院椿：平松可奈子【オリジナルキャラクター】高瀬里奈：大久保胡桃中島暦：塙さより即購入OK値下げ不可