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加藤史帆生写真コンプ他まとめ売り　オタ卒
商品番号 P92005527154
商品名

加藤史帆生写真コンプ他まとめ売り　オタ卒
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オタ卒するため出品させていただきます。入ってる生写真は画像の通りですが、加藤史帆秋冬制服衣装、トナカイ柄白サンタ衣装、期別ユニット曲mvロケーション衣装のコンプ生写真につきましては2セット入っております。質問があれば気軽にコメントお願いします！⚠️写真に載っています赤サンタ、トナカイ、春私服2021、4thMstのコンプと3rd制服チュウ、僕なんか封入チュウヒキ、声の足跡MVチェックヒキ、何度でもチュウヒキ座り、青セーラーチュウ、アザカワ制服チュウヒキ、アザカワMV座り、2018秋冬制服ヒキは売り切れてしまいました
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