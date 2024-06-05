備前焼　浦上善次　水指　重要無形文化財

ご覧いただきありがとうございます。欠けやヒビ無く大変綺麗な状態ですが、使用の有無が分からない為未使用に近いにしています。共箱の蓋裏に何か剥がした跡があります。時代物になりますのでご理解頂ける方のみご購入ください。 高さ約17cm幅約14cm口径約11cmご質問等ありましたらコメント頂ければと思います。#備前焼#浦上善次#水指#茶道具30,000円→28,000円



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