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備前焼　浦上善次　水指　重要無形文化財
商品番号 U61174380217
商品名

備前焼　浦上善次　水指　重要無形文化財
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。欠けやヒビ無く大変綺麗な状態ですが、使用の有無が分からない為未使用に近いにしています。共箱の蓋裏に何か剥がした跡があります。時代物になりますのでご理解頂ける方のみご購入ください。　高さ約17cm幅約14cm口径約11cmご質問等ありましたらコメント頂ければと思います。#備前焼#浦上善次#水指#茶道具30,000円→28,000円
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