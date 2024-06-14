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ミニ三味線、ミニ琴、ミニ琵琶 　和楽器3点セット
商品番号 U35933518523
商品名

ミニ三味線、ミニ琴、ミニ琵琶 　和楽器3点セット
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 6,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミニ三味線とミニ琴、ミニ琵琶の和楽器3点セットです。長期保管でしたので、多少の傷や変色がございますが、未使用になります。素人ですが、指で触って音も鳴りました。サイズ⚫︎三味線　41×9×5cm　組立式スタンド、三味線を弾くピック⚫︎琴　43×10×6cm　畳⚫︎琵琶　27×10×3cm　組立式スタンドビニールで防水対策し、エアクッションと段ボールでの簡易梱包で発送予定です。興味ある方、宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/perforce766665.html
http://narcologia.ru/goods/recommended830890.html
http://narcologia.ru/goods/peroration300215.html
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