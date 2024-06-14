ミニ三味線、ミニ琴、ミニ琵琶 　和楽器3点セット

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商品詳細
ミニ三味線とミニ琴、ミニ琵琶の和楽器3点セットです。長期保管でしたので、多少の傷や変色がございますが、未使用になります。素人ですが、指で触って音も鳴りました。サイズ⚫︎三味線 41×9×5cm 組立式スタンド、三味線を弾くピック⚫︎琴 43×10×6cm 畳⚫︎琵琶 27×10×3cm 組立式スタンドビニールで防水対策し、エアクッションと段ボールでの簡易梱包で発送予定です。興味ある方、宜しくお願いします。
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