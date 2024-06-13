ポケモンメザスタ　ダブルチェーン５

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新品未使用 9枚セット①レクーザ ★★★★★★ (ダイマックス)②デオキシス ★★★★★★③ギラティナ ★★★★★★ (ダイマックス)⑤ラプラス ★★★★★★ (ダイマックス)⑥オーロンゲ ★★★★★★ (ダイマックス)⑦ガラルフリーザー ★★★★★★ (ダブルチェーン)⑧ガラルサンダー ★★★★★★ (ダブルチェーン)⑨ガラルファイヤー ★★★★★★ (ダブルチェーン)⑩ヒスイヌメルゴン ★★★★★★即購入◉獲得後、即時にビニール袋に入れています。セット売りバラ売り不可