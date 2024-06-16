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- 【激レア】終わりのセラフ 百夜ミカエラ クッション
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。終わりのセラフ百夜ミカエラJWorldクッションになります。かなりの激レア商品になります。未開封のまま飾っておりましたが少し袋が破れてしまっております。長さ約38cm横約28cmお値下げ不可プチプチ2重＋水濡れ防止予定その他にも終わりのセラフグッズ出品中です！初期のグッズが多いためレア品もございます！
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