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- 【4562-50-5】丸谷焼 つぼ
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商品詳細
C0120.0000.0050.5009/14出品-------------------------------------ご閲覧ありがとうございます(^^)コメント大歓迎！フォロー割5%実施中！-------------------------------------▪️こちらの商品は古物市場で購入した商品です。▪️本物保証でございます。-------------------------------------ブランド：商品名：つぼサイズ：直径20cm高さ28cm（素人採寸の為、多少の誤差あります。）付属品：箱ランク：-------------------------------------【商品状態】多少傷や汚れがあります。写真判断でお願い致します。-------------------------------------【ランク説明】N:新品（製造から2年以内）NS:未使用品S:新品同様品A:中古超美品AB:中古美品B:中古良品BC:強い使用感C:破損有J:要修理※輸送中の、紛失等の事故の保証はできかねます。※サイズ・イメージによる返品、返品交換は出来ません。※出品している商品は鑑定済みの商品です。※商品がコピー品の場合、送料含め全額返金致します。
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