HONDAスーパーカブカスタムセット バンプレスト

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”こちらホンダスーパーカブカスタムセット2種類1セットですなかなかなレアな商品ですよ(*˘︶˘*).。.:*♡未開封品ですが長い間自宅保管していました。箱に日焼けによる変色が見られます。神経質な方のご購入はお控え下さい。即購入OKです。(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”#HONDA#ホンダ#カブ
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