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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。高橋表光作、菊桐蒔絵炉縁です。木箱、配送箱付属です。あたり傷や、漆ワレなく、状態は良いです。サイズは、外寸42.5センチ四方、高さ６.５センチ、内寸35センチ四方です。付属の配送箱に、エアーパッキンを巻いて配送手配いたします。
http://narcologia.ru/goods/voiceless935259.html
http://narcologia.ru/goods/Persia509088.html
http://narcologia.ru/goods/influenza912893.html
茶道具 高橋表光 菊桐蒔絵炉縁 状態良好
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