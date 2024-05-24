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円盤投げ青年石膏像　手渡し可能な方限定
商品番号 P50745803325
商品名

円盤投げ青年石膏像　手渡し可能な方限定
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 12,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デッサン勉強のため昔、購入しました。大きくて重いため、弘前市の自宅まで取りにこられる方の限定に致したいと思います。高さ１０２センチ横４０センチ〈発送方法〉当商品は運送会社での取扱い対象外となるため、直接引渡し(青森県弘前市)のみの対応となります。※直接引取(弘前市)はご落札後、ご予約が必要です。　尚、無梱包でのお引き渡しになりますので養生はご用意ください。※ご自宅のエレベーターや通路、玄関先など商品の搬入が可能かよくご確認下さい。
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