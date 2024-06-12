Bach3C トランペットマウスピース

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口当たりのいい個体です。上の音から下の音までのレンジ。柔らかな口当たりのなのでバテにくく上の音が当たりやすいとおもいます。この個体は太くなる気がします。コンボやオーケストラなど柔軟に活躍できるとおもいます。知人に決まればお譲りするかも知れませんので購入希望の方はお早めに宜しくお願いいたします。