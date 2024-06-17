THE BLUE HEARTS CRザ・ブルーハーツ　カタログ　非売品

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「THEBLUEHEARTS」#本#カタログ#ブルーハーツ#パチンコ#奥村#甲本ヒロト#ハイロウズ#クロマニヨンズ非売品のものになります。パチンコ台ブルーハーツのカタログです。古い物ですので、スレや折れがあります。ブルーハーツの紙袋には破れがあります。画像にてご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。値下げ交渉承ります。よろしくお願いいたします。グッズ種類···その他