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THE BLUE HEARTS CRザ・ブルーハーツ　カタログ　非売品
商品番号 L66845789928
商品名

THE BLUE HEARTS CRザ・ブルーハーツ　カタログ　非売品
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「THEBLUEHEARTS」#本#カタログ#ブルーハーツ#パチンコ#奥村#甲本ヒロト#ハイロウズ#クロマニヨンズ非売品のものになります。パチンコ台ブルーハーツのカタログです。古い物ですので、スレや折れがあります。ブルーハーツの紙袋には破れがあります。画像にてご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。値下げ交渉承ります。よろしくお願いいたします。グッズ種類···その他
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