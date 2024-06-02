妖怪ウォッチSメダル　フユニャンはぐれ　登録済み

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最終大幅値下げ中‼️22000円→12500円ご覧いただきありがとうございます。7月15日発売の「妖怪ウォッチS燃えろ！炎の妖怪大合戦！」より、フユニャンはぐれメダル1点の販売です。QRコードは読み込み済みですが、ビニールの袋は開けていないので手は触れていません。はぐれメダルは大変希少なため、今以上のお値下げは不可です。宜しくお願いします。