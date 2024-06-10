仔犬　水彩画　原画　額付き

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。お部屋に原画を飾りませんか？水彩紙に透明水彩絵の具で描きました。絵のサイズはP10号50×35㎝です。額に入れたサイズは56×40㎝です。着払い宅急便110サイズで発送致します。オーダーも承りますのでお気軽にお声掛けくださいませね。絵画の種類···水彩画形式···額縁入り主題···動物主な画材···水彩絵の具
http://narcologia.ru/goods/encourage939972.html
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