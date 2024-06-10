仏師　牧田秀雲作　銅鍍金　聖観世音菩薩像　仏像　置物　共箱　C　R4048

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商品詳細
大きさ （台を含めて）高さ約２３．５cm 幅約８cm×約８．５cm 重さ約１０１８g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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