河合楽器　エレキギター　Aquarius

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商品詳細
古いものですが、ピアノメーカーの河合楽器が販売していたギターです傷、汚れ、サビなどあり美品ではありません1PUで１vol、1tone、タップSWがついていますシンクロトレモロですが、アームがあるかわからないので発送時に探しますが付属しないと考えてください
http://narcologia.ru/goods/seamless716129.html
http://narcologia.ru/goods/traverse926626.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador287206.html
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