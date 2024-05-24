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河合楽器　エレキギター　Aquarius
商品番号 J31609695058
商品名

河合楽器　エレキギター　Aquarius
ブランド名 カワイガッキ
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古いものですが、ピアノメーカーの河合楽器が販売していたギターです傷、汚れ、サビなどあり美品ではありません1PUで１vol、1tone、タップSWがついていますシンクロトレモロですが、アームがあるかわからないので発送時に探しますが付属しないと考えてください
http://narcologia.ru/goods/seamless716129.html
http://narcologia.ru/goods/traverse926626.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador287206.html
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