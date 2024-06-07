- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- レコーディング/PA機器
- >
- ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ELECTRO-VOICDH2AMTエレクトロボイスEVツイータードライバー1本動作確認済みです擦り傷マグネット部に若干の欠けございますinspected9939シリアルNo.993610013PowerFrequencyResponse:500-20,000Hz(essentiallyflat500-3,000Hzwith6-dB-per-octaverolloffto20,000Hz,rapidrolloffbeyond)NominalImpedance,onHPSeriesHornsabove500Hz:8ohmsMinimumImpedance:6ohmsat5,000HzDCResistance:4.5ohmsLong-TermAveragePowerCapacityonHPHorns,IndicatedBandsofPinkNoise,8-OhmImpedanceAssumed,24Hours,10-dBCrestFactor:30watts(800-20,000Hz)2Hours,6-dBCrestFactor:40watts(800-8,000Hz)60watts(1,500-15,000Hz)NominalEfficiency,800-3,000-HzPinkNoise,8-OhmImpedanceAssumed:25%MaximumLong-TermAcousticPowerOutput(24hours):7.5wattsRecommendedMinimumCrossoverFrequency:800HzSoundPressureLevelat1Meter,1Watt
http://narcologia.ru/goods/contemplate957377.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation405321.html
http://narcologia.ru/goods/moisture483769.html
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本-
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本-
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本-
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本 【年間 ...
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本 100％本物 ...
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本-
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本-
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本 100％本物 ...
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本 100％本物 ...
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本-
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本-
http://narcologia.ru/goods/contemplate957377.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation405321.html
http://narcologia.ru/goods/moisture483769.html
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本-
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本-
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本-
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本 【年間 ...
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本 100％本物 ...
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本-
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本-
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本 100％本物 ...
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本 100％本物 ...
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本-
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本
ELECTRO-VOIC DH2AMT エレクトロボイス EV ツイーター 1本-