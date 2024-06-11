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清水　崑　河童図　【かっぱ天国】　水墨彩色画　木枠額装　肉筆画　模写　DM
商品番号 F37624971115
商品名

清水　崑　河童図　【かっぱ天国】　水墨彩色画　木枠額装　肉筆画　模写　DM
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 20,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···水彩画　　　　　清水　崑　　水墨彩色画形式···額縁入り　　　　　　　木枠額装　　　　　　　　　　主題···人物・肖像　　　　　　河童図　　【　かっぱ天国　】主な画材···水彩絵の具　　　　水墨彩色画　　清水　崑作河童図　《　かっぱ天国　》　　　　　略歴・・・・1912年~1974年昭和の漫画家　風刺漫画　　長崎市出身　　妻は歌人　清水恒子　妻の姉は俳人の石橋秀野　　1953年から週刊朝日で【かっぱ天国】を連載　　酒造会社黄桜の社長　松本司郎の目に留まり　　1955年からキャラクターに採用される。黄桜の宣伝に大きく寄与した。今も懐かしい。　　落語家林家木久扇は弟子　　清水が木久扇の面白い喋りをしている理由から、落語の道に薦める　　木久扇さは　大喜利でも、漫画や絵画を描かれた作品をテレビにて紹介されております。　　流石　清水　崑の弟子であると思います。なかなか、良い作品を作られます。状態　　　作品　　額装共概ね良好ですサイズ　　額装　　47.5cm62cm2.5cm作品　　30cm45cm収納箱　　50cm65cm3.5cm120サイズゆうパックにて配送致します何時でも掲載できる、非常にユーモアたっぷりの河童図です。きっと　お楽しみ頂ける作品です。落款　　印譜作品に記されています。お好きな方、目利きの方是非ご入札参加下さい。
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