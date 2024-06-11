清水　崑　河童図　【かっぱ天国】　水墨彩色画　木枠額装　肉筆画　模写　DM

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絵画の種類···水彩画 清水 崑 水墨彩色画形式···額縁入り 木枠額装 主題···人物・肖像 河童図 【 かっぱ天国 】主な画材···水彩絵の具 水墨彩色画 清水 崑作河童図 《 かっぱ天国 》 略歴・・・・1912年~1974年昭和の漫画家 風刺漫画 長崎市出身 妻は歌人 清水恒子 妻の姉は俳人の石橋秀野 1953年から週刊朝日で【かっぱ天国】を連載 酒造会社黄桜の社長 松本司郎の目に留まり 1955年からキャラクターに採用される。黄桜の宣伝に大きく寄与した。今も懐かしい。 落語家林家木久扇は弟子 清水が木久扇の面白い喋りをしている理由から、落語の道に薦める 木久扇さは 大喜利でも、漫画や絵画を描かれた作品をテレビにて紹介されております。 流石 清水 崑の弟子であると思います。なかなか、良い作品を作られます。状態 作品 額装共概ね良好ですサイズ 額装 47.5cm62cm2.5cm作品 30cm45cm収納箱 50cm65cm3.5cm120サイズゆうパックにて配送致します何時でも掲載できる、非常にユーモアたっぷりの河童図です。きっと お楽しみ頂ける作品です。落款 印譜作品に記されています。お好きな方、目利きの方是非ご入札参加下さい。