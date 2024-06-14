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松峰窯の大皿になります。1枚ものになります。
商品番号 W22350976890
商品名

松峰窯の大皿になります。1枚ものになります。
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,302 円
在庫状況 あり

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商品詳細

松峰窯の大皿になります。1枚ものになります。本体の保存状態は良いと思いますサイズ：直径 約27CM  高さ 約5CMです気に入って下さった方宜しくお願いします#桃李美術品#桃李器#桃李食器整理←クリックしてください私の出品が一度にご覧いただけます。#有田焼#松峰3FK3
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