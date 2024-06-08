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道　重ねる　発見　抽象画　モダンアート　新築祝い　開業祝い　引越祝い　プレゼント
商品番号 Y19214186027
商品名

道　重ねる　発見　抽象画　モダンアート　新築祝い　開業祝い　引越祝い　プレゼント
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクリル画(on紙)345mm×237mm(縦×横)原画のみの販売です(額無し)タイトル「道」同じ道を通る、違う道を通る新たな発見を重ねてやがて輝く道を見つけるお店、企業様のエントランスに、和、洋、モダン、ナチュラルなお部屋にしっくりきます。#art#抽象画#引越祝い#新築祝い#開業祝い#プレゼント主な画材...アクリル絵の具絵画の種類...その他主題...抽象
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