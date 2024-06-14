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ADAM LISTER アダムリスター ピカチュウ　KAWS 村上隆　花井祐介
商品番号 C98448321571
商品名

ADAM LISTER アダムリスター ピカチュウ　KAWS 村上隆　花井祐介
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 19,885 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆アーティスト◆ADAMLISTER（アダムリスター）◆エディション◆　　　50◆サイン◆直筆サイン有◆SIZE◆横25.5cm×縦20.5ｃm◆技法◆ジクレー◆商品説明◆ニューヨークを拠点にするアーティスト、アダムリスターのジクレープリントになります。ピカチュウをオマージュした作品です。非常にレアな作品です。
http://narcologia.ru/goods/recycling367514.html
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