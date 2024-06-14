ADAM LISTER アダムリスター ピカチュウ　KAWS 村上隆　花井祐介

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商品詳細
◆アーティスト◆ADAMLISTER（アダムリスター）◆エディション◆ 50◆サイン◆直筆サイン有◆SIZE◆横25.5cm×縦20.5ｃm◆技法◆ジクレー◆商品説明◆ニューヨークを拠点にするアーティスト、アダムリスターのジクレープリントになります。ピカチュウをオマージュした作品です。非常にレアな作品です。
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