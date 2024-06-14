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バンドレン　リガチャー　オプティマム　Bbクラリネット用
商品番号 J58065749302
商品名

バンドレン　リガチャー　オプティマム　Bbクラリネット用
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー・パーツ...リガチャー・キャップ種類...クラリネットBbクラリネット用のオプティマムです。何年も前に少し使用していました。長期に渡って保存していたため、変色が激しいです。剥がれとかはありません。プレート3種類揃っています。プラスティックキャップ付きです。
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