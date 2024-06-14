バンドレン　リガチャー　オプティマム　Bbクラリネット用

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商品詳細
アクセサリー・パーツ...リガチャー・キャップ種類...クラリネットBbクラリネット用のオプティマムです。何年も前に少し使用していました。長期に渡って保存していたため、変色が激しいです。剥がれとかはありません。プレート3種類揃っています。プラスティックキャップ付きです。
http://narcologia.ru/goods/rouge304110.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome776043.html
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