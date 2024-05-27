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1970年代/京扇子/縦H200mm 横W410mm
商品番号 Y10261851952
商品名

1970年代/京扇子/縦H200mm 横W410mm
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品内容京扇子額三寸二本入額花車と松材質【額】　　木製・ガラス【扇子】　扇面：紙　　　　　扇骨：竹サイズ【額】　　縦200×横410ｍｍ【扇子】　150ｍｍ×２本アンティーク商品になりますが保存状態も良く、傷みや色あせはありません。全て画像の通りです
http://narcologia.ru/goods/hesitantly262884.html
http://narcologia.ru/goods/moped952468.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei491371.html

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