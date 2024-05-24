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zoom マルチエフェクター A2.1u　純正ＡＣアダプター付属
商品番号 K46067441892
商品名

zoom マルチエフェクター A2.1u　純正ＡＣアダプター付属
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 4,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

zoomマルチエフェクターA2.1u　純正ＡＣアダプター付属※　ＡＣアダプター及び乾電池により通電確認済みです。※　スカイソニックPU搭載のアコースティックギター＋ベリンガーミキサー＋YAMAHAパワードスピーカーに繋いでの音だし確認済みです。※　本機に装備する全ての機能を確認した訳ではありませんので、ご了承の程をよろしくお願いいたします。[内容]○　zoomマルチエフェクターA2.1u　本体　　１○　純正ＡＣアダプター　　　　　　　　　　１○　ＵＳＢケーブル　　　　　　　　　　　　　１○　取り扱い説明書　[製品概要]アコースティック・ギター本来の自然なサウンドを再現する「96kHzサンプリング」、ズームオリジナルの32bitDSP「ZFX-3」搭載ピックアップやアンプに応じた最適な特性を選択可能、6バンドEQ／2バンドパラメトリックEQ搭載、フィードバック・コントロール機能搭載32bitプロセッシングの高品位エフェクトを47種類搭載、12種類のアコースティック・ギター／プリアンプ・モデリングギター用オートクロマチックチューナーを内蔵、PCM音源のドラムマシン内蔵コンピューターレコーディングを可能にするUSB端子（CubaseLE付属）本品は中古品の現状販売です。通常使用及び経年に伴う汚れ、擦れ傷等はありますので、ご了承の程をよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/revamp355422.html
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