zoom マルチエフェクター A2.1u　純正ＡＣアダプター付属

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zoomマルチエフェクターA2.1u 純正ＡＣアダプター付属※ ＡＣアダプター及び乾電池により通電確認済みです。※ スカイソニックPU搭載のアコースティックギター＋ベリンガーミキサー＋YAMAHAパワードスピーカーに繋いでの音だし確認済みです。※ 本機に装備する全ての機能を確認した訳ではありませんので、ご了承の程をよろしくお願いいたします。[内容]○ zoomマルチエフェクターA2.1u 本体 １○ 純正ＡＣアダプター １○ ＵＳＢケーブル １○ 取り扱い説明書 [製品概要]アコースティック・ギター本来の自然なサウンドを再現する「96kHzサンプリング」、ズームオリジナルの32bitDSP「ZFX-3」搭載ピックアップやアンプに応じた最適な特性を選択可能、6バンドEQ／2バンドパラメトリックEQ搭載、フィードバック・コントロール機能搭載32bitプロセッシングの高品位エフェクトを47種類搭載、12種類のアコースティック・ギター／プリアンプ・モデリングギター用オートクロマチックチューナーを内蔵、PCM音源のドラムマシン内蔵コンピューターレコーディングを可能にするUSB端子（CubaseLE付属）本品は中古品の現状販売です。通常使用及び経年に伴う汚れ、擦れ傷等はありますので、ご了承の程をよろしくお願いいたします。