マリオチョコエッグ　まとめ売り

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ご覧いただきありがとうございます。パーツ、土台すべて揃っていてます!!梱包方法チョコエッグのフィギュア等は収納パックにパーツをバラし一つ一つ丁寧に梱包させていただきます。（4枚目参考画像）マリオカートのフィギュアは、エアマットに包んで梱包させていただきます。その他気になる事がありましたらお気軽にお声掛けください。#ニンテンドー#任天堂#マリオ#ゲーム#コレクション#チョコエッグ