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- 【茶道具】波山兎 香合 うさぎ 出光美術館 風炉用
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商品詳細
親戚の倉庫で見つけました。出光美術館で購入したもののようです。目立った傷や汚れはなく、未使用に近い綺麗な状態かなと思います。倉庫で保管されていたため、使用されていたものかどうか分からないので、念のため、目立った傷や汚れなし、としております。気に入ってくださった方にお譲りできたら、ありがたいです。よろしくお願いいたします。箱ありサイズ（素人採寸）直径約7.8cm高さ約3.2cm【茶道具】波山兎香合風炉用うさぎ出光美術館
http://narcologia.ru/goods/recycling571414.html
http://narcologia.ru/goods/competitive714881.html
http://narcologia.ru/goods/calling159150.html
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