トランペット\u0026フリューゲルホルンダブルケース

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商品詳細
ラニオンブルース（モスグリーン）25年ほど前に購入。使用しなくなったので出品いたします。革製、使用感ありあり。ソフトケースなので持ち運びの際は注意が必要です。このケースの価値のわかる人に購入して頂けたらと思います。種類···その他
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