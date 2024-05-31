ロックマンエグゼ プログレスペット 熱斗バージョン セット

現在では綺麗に残るものも少ない貴重なものです大切に使って下さる方にお譲りします内容・ロックマンエグゼプログレスペット熱斗バージョン・HPグリップ・ATスコープ・バトルチップマガジン・ナビ\u0026バトルチップ17枚・取り扱い説明書・ボロボロですがコロコロコミック付属の覚醒BOOKもお付けします※単4電池3本必要です電池はセット内容に含まれておりません※起動確認できております子供の頃に開封し少し遊んだものですので多少の傷はございます電池を抜いて暗所にて15年以上保管してあったものですマグナムのチップですが初期からバグがあり、スキャン時にキューブ？のような別チップに変換された記憶があります新品当時のプラスチックの匂いがまだ消えておりません今のところ破損はございませんが、長年によるプラスチックの劣化はあるかと思いますその辺りのクレームに関しましては対処できませんのでご理解いただける方、神経質な方のご購入はお控えください#ロックマン#ロックマンエグゼ#ロックマンエグゼpet#ロックマンエグゼプログレスペット#ロックマンエグゼ5#ロックマンエグゼペット



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