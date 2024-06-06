Phil Jones Bass ベースアンプ　BRIEFCASE

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商品ページをご覧いただき、ありがとうございます。商品に関するご質問は、お気軽にお問合せ下さいませ。(コメント返信及びお取引開始のご連絡に1日〜2日程度お時間を頂く場合がごさいます)------------------------------------------✅商品概要※東京・神奈川限定のお取引となります神奈川県厚木市で直接引取可能な場合、2,000円お値下げが可能ですフィルジョーンズベース(PJB)製のベースアンプです。動作確認済みで、本体に傷や汚れは特に無く綺麗です。別売りの専用キャリングケースが付属しています。特に目立った使用感は見られず、まだまだ綺麗です。チャックの持ち手が一つ取れています。▼セット内容本体キャリーケース電源コード充電用カールコード六角レンチ説明書------------------------------------------✅発送について・4～7日で設定させて頂いておりますが、 可能な限り、即日/1～2日でご対応いたします------------------------------------------✅お値下げについて・表示価格でお取引頂ける方を優先しております------------------------------------------▼当ショップのその他出品物はこちら▼#Aスマイル★生活雑貨管理番号:5