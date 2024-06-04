尺八 都山流 在銘 一尺八寸管 朱塗り 中継ぎ籐巻き 銀三線 【音出し確認済み】

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◆他にも尺八を定期的に多数出品させて頂いております。#尺八出品一覧はコチラから尺八都山流在銘松下深水一尺八寸管朱塗り中継ぎ籐巻き銀三線402g重量◎約54.5cm1尺8寸管正律D管譲り受け物ですが【音出し確認済み】です。中継ぎに緩みはありません。中古尺八の為、写真の様にキズスレ等ございます。気にならない程度かとは思われますが気になさる方はお控え下さい。少しでも気になさる方はご遠慮下さい。中古尺八としては状態は良好な部類であると感じます。都山流八寸安定の深水の1.8尺管をお求めの方にどうぞとのことです。つゆ切り、除菌シートにて簡易クリーニング済みです。歌口キャップ付き(中古品)複数点購入で送料梱包費浮きますので総額から1000円ずつ割引可能です。気軽にコメント下さい。#尺八出品一覧はコチラから目立つキズやひび割れ欠け等の致命的な難がある尺八は写真や商品説明文に掲載記載します。演奏に問題の無い写真に写らない程度のスレキズは予めご了承下さい。当方、写真加工を施しておらず、カメラ性能や背景や光の関係で写真と実物のお色が若干異なる場合がございます。フリマアプリ・中古尺八にご理解がある方のみ購入のご検討を宜しくお願い致します。写真と商品説明文からご自身でご判断頂き、ご納得の上での購入を宜しくお願い致します。168