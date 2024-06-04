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トライアンフ SONIC MASTER エレキギター ソフトケース付き
商品番号 Y83918573920
商品名

トライアンフ SONIC MASTER エレキギター ソフトケース付き
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【状態について】中古品。弦が一本ありません。特に大きく目立った傷はございませんが、中古品の為、細かい傷がございます。商品画像よりご判断いただけますと幸いです。【発送について】プチプチ、中古の段ボールを使用して、お届けいたします。ギタースタンドは、撮影のため、使用しました。付属品ではございません。
http://narcologia.ru/goods/tenet687063.html
http://narcologia.ru/goods/response128742.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce459855.html
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