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三越謹製　銀製刻印　宝船　約261ｇ　置物　ガラスケース付　D　R5089C
商品番号 U30154290767
商品名

三越謹製　銀製刻印　宝船　約261ｇ　置物　ガラスケース付　D　R5089C
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 23,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（ガラスケース）高さ約２４cm　幅約１７．５cm×約２６．７cm船の重さ約２６１ｇ　波の重さ約７６６g波にはSILVEREPの刻印（画像9枚目）船を固定してあるネジが劣化してます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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