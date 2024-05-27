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- 三越謹製 銀製刻印 宝船 約261ｇ 置物 ガラスケース付 D R5089C
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商品詳細
大きさ （ガラスケース）高さ約２４cm 幅約１７．５cm×約２６．７cm船の重さ約２６１ｇ 波の重さ約７６６g波にはSILVEREPの刻印（画像9枚目）船を固定してあるネジが劣化してます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/recommended174390.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose985740.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture872141.html
三越謹製 銀製刻印 宝船 約261ｇ 置物 ガラスケース付 D R5089C
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三越謹製 銀製刻印 宝船 約261ｇ 置物 ガラスケース付 D R5089C
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