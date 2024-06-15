ゴッホ 【桃の花盛り】油絵のキャンバス複製名画

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ひまわり (ファン・ゴッホ美術館作品) - 最高級複製画専門店 ... ひまわり (ファン・ゴッホ美術館作品) - 最高級複製画専門店 ...

ゴッホの名画【桃の花盛り】油絵のキャンバス複製画です。表の絵本体も額表面に汚れ、傷はありません。額の裏面は経年による汚れ、押さえ板の反り(写真6、7番目)があります。裏面の額紐は劣化の可能性がありますので、交換をお勧めします。写真にてご詳細ご確認下さい。サイズ:約寸(素人採寸ですので、誤差がありましたらご容赦下さい)額装外寸横60.5cm×縦51.5cm×奥行5cm窓寸横39.5cm×縦30.5cm梱包サイズはらくらくメルカリ便140サイズ送料1,300円込みで発送させて頂きます。