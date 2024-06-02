MUSIC MAN LUKE II 　ミュージックマン　ルーク

ミュージックマンのルーク2です。2014年製でお色はLukeBlue。ネックが細く弦高も低くセッティングができ弾きやすく、EMGピックアップによるノイズレスなサウンドです。ハイフレットにも手が届きやすく、コンパクトなボディで重量も3.6kgと軽く扱いやすく、トータルの完成度が非常に高いです。ネックはオイルフィニッシュ、使用感はほとんど感じられず綺麗なコンディションです。フレットの減りはあまりなく、ネックの状態も正常で、トラスロッドの残りも十分あります。電気系統の状態も良好です。また、出品にあたり購入先のイシバシ楽器店にてメンテンナス・クリーニングも行っていますので、即戦力でお使いいただけます。仕事で忙しく弾く機会がほとんどないため出品致します。自室でのみ短時間使用のみのため、状態は良いと思います。金属パーツも比較的キレイな状態です。目立つものや大きな傷、汚れは見られませんが、ボディバックのバックパネルに傷、ボディ下側に小さな打痕見られます。素人検品のため見落としはご了承下さい。【スペック】アルダーボディー、ローズウッド/バーズアイメイプルネック仕様。カラーはLukeBlueです。ピックアップはS-S-Hレイアウトで、EMGSLV/EMGSLV/EMG85です。コントロールはVolume,Tone,5-WayPickupSelectorです。ペグはSchallerのロッキングタイプですのでチューニングは安定し、楽に弦交換も行えます。付属品:純正ハードケース、アーム、保証書、その他写真参照



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