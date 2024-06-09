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ショルツ 直筆サインカード EPOCH 2023 浦和レッズ TE
商品番号 F41884131634
商品名

ショルツ 直筆サインカード EPOCH 2023 浦和レッズ TE
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 6,160 円
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商品詳細

#EPOCH_2023_浦和レッズJリーグオフィシャルトレーディングカードチームエディション・メモラビリアアレクサンダー・ショルツ直筆サインカードSG26●開封後スリーブ、ローダーに入れて保管。●発送の際はローダーもお付けしたままクリアパックに封をし、厚紙補強をしてお送りします。↓出品物検索用（選手\u0026チーム）↓※商品名のリンクからも検索可能ショルツ#ur_as#tc_浦和レッズAuthenticAutograph
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