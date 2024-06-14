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希少 日本一高いエッフェル塔
商品番号 W77281649749
商品名

希少 日本一高いエッフェル塔
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さが１１０センチ縦横共に５０センチです。ここまで高いエッフェル塔は日本にはありません。アイアンでしっかりしています。お店や玄関の入り口、リビングなんかに置いても良いんじゃないかと思います。若干、塗装剥げ、サビありです。よろしくお願い致します。他にも沢山ありますので見てやって下さい。エッフェル塔オブジェアイアン置物置き物店舗什器インテリアフランス希少巨大特大素材···その他主題···その他
http://narcologia.ru/goods/monophonic700112.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei315671.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture10041.html

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