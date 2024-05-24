HUNTER×HUNTER 365日ステッカー クロロ

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ご覧いただきありがとうございます。HUNTER×HUNTERジャンプショップ限定365日ステッカー2019年3月12日クロロでございます。＊ステッカー専用UVカットアクリルケース付き(with:d国内生産):非売品:ジャンプショップ限定:原作絵こちらジャンプショップにて配布された365日ステッカーのクロロです。入手後、即ステッカー専用のUVカットアクリルケースに入れ暗所にて保管しておりました。中のケースにも外のアクリルにもUVカット機能が施されております。高級感のあるアクリルケースで尚且つ日焼けからも守られますので保管には最適です。ケースにもopp袋に入れてあります(画像11枚目参照)未使用品ですが、過度に商品やケースの初期傷等気になさるお方や、神経質なお方はご遠慮くださいませm(__)m即購入可HUNTER×HUNTERハンターハンタージャンプ少年ジャンプ週刊少年ジャンプジャンプショップジャンプショップ限定JSステッカー365日365日ステッカー2019年3月12日クロロ幻影旅団団長ヒソカキルアクラピカ原作原作絵柄原作絵シールグッズ