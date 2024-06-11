※難あり　湘南乃風　グッズ

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※自宅保管で長年タンスに閉まっていたので、匂いが気になります。ファンクラブ限定品もあります。袋から出さずそのまま保管している商品がメインです。2枚目は開封済みで汚れがあります。オマケとして必要であればお付けしますが状態は悪いのでご了承下さい。湘南乃風ファンクラブグッズタオル