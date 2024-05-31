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【美品】 AMPEG BA-108 V2 ベースアンプ
商品番号 T54530827476
商品名

【美品】 AMPEG BA-108 V2 ベースアンプ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 7,097 円
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商品詳細

24時間以内に発送・AMPEGBA-108V2ベースアンプ・1年程前に新品購入しましたが、3〜4回使用したのみですので、目立つ傷や汚れ等も無く、非常に美品だと思います。・ペット無し禁煙の環境にて保管しておりました。\u003c製品概要\u003e※Amazon製品情報より引用。BA-108V2は、伝統的なアンペグ・トーンを継承したBA（BassAmp）シリーズの新ラインナップの小型ベース用コンボアンプ。ボリュームと3バンドEQのシンプルなコントロール類に加えて、ヘッドフォン端子／外部入力端子とレベルを備えており、オーディオ・プレイヤーを接続して楽曲にあわせてジャムセッションや夜間練習にも対応できるなど、自宅での演奏に適したモデルとなっています。仕様■出力:20W■コントロール：Volume,Bass,Middle,Treble,AUXLevel,-15dbスイッチ■AUXin（ミニプラグ）、ヘッドフォン端子（ミニプラグ）■スピーカー：1x8\"（4Ω）■寸法(HxWxD)：427x381x305mm■重量：12.7kg
http://narcologia.ru/goods/insignificant229382.html
http://narcologia.ru/goods/encourage960772.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit359286.html
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